Названы лучшие города Амурской области

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-12T06:15:32+03:00

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Подведены итоги комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в Приамурье. Самые высокие баллы среди городов набрали Благовещенск и Свободный.

Как сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска, эксперты оценивали такие критерии, как число субъектов среднего и малого бизнеса; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений, крупных и средних предприятий, а также некоммерческих организаций; доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; доля детей 1-6 лет, получающих образовательные услуги; доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современных требованиям обучения и другие.

Лучшими районами признаны Ивановский, Октябрьский и Зейский.

ИСТОЧНИК KP.RU