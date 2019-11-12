Жителей Приамурья ждет похолодание до -35 градусов

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-12T06:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

О скором похолодании предупредили сотрудники Амурского Гидрометцентра. По их данным, на смену теплым денькам в начале ноября идут холода из Якутии.

«В середине недели погода переменится. Под влиянием поля высокого давления и вторжения холодного воздуха из районов Якутии ожидается погода с умеренным до сильного (порывы до 12-15 м/с) северным северо-западным ветром, произойдет существенное понижение температуры», - сообщают синоптики на своей странице.

14 – 15 ноября в северных районах ночная температура упадет до 30 – 35 градусов мороза, в центральных – до -23 – 28 градусов, в южных – до 20-25. Днем по северу ожидается -17 – 22 градуса, в центральных районах – 13 – 18 градусов мороза, в южных – до 10 – 15. Эти показатели на 4 – 7 градусов ниже нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU