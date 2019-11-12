2019-11-12T11:27:01+03:00
Общество

Амурские муниципалитеты попали в число наименее готовых к зиме

По стране паспорта готовности не получили более тысячи муниципальных образований
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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Специалисты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поделились промежуточными результатами оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду. По состоянию на 1 ноября проверено было около трех тысяч муниципалитетов. Паспорта готовности получили лишь чуть больше двух тысяч из них.

«Наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципальным образованиям отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском края», - говорится в отчете.

Теперь муниципалитетам предстоит исправить недочеты и вновь пригласить специалистов Ростехнадзора для проверки. Сделать это они вправе до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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