Амурские муниципалитеты попали в число наименее готовых к зиме
Специалисты Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поделились промежуточными результатами оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду. По состоянию на 1 ноября проверено было около трех тысяч муниципалитетов. Паспорта готовности получили лишь чуть больше двух тысяч из них.
«Наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципальным образованиям отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском края», - говорится в отчете.
Теперь муниципалитетам предстоит исправить недочеты и вновь пригласить специалистов Ростехнадзора для проверки. Сделать это они вправе до 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU