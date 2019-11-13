2019-11-13T08:01:54+03:00
Общество

В Приамурье выявлено бешенство

На территории села Кузьмичи в Ромненском районе введен карантин
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Бешенство специалисты ГБУ АО «Амурская областная ветеринарная лаборатория» выявили в пробах, взятых у коров на одном из подсобных хозяйств села Кузьмичи Ромненского района. Сразу же по постановлению губернатора в селе был введен карантин, сообщают в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Специалисты предупреждают, что бешенство смертельно опасно как для животных, так и для людей. Передается вирус со слюной при укусе. Эффективная мера профилактики заболевания – вакцинация. Также следует оградить домашних животных от диких.

«В случае подозрения заболевания животных бешенством и о случаях покуса сельскохозяйственных и домашних животных дикими хищниками, собаками или кошками, немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт) и принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных», - предупреждают в управлении.

Телефон горячей линии 8(4162)22-69-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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