2019-11-13T08:15:01+03:00
Общество

В Благовещенске зальют около 60 катков

Взять коньки на прокат можно будет на 13 площадках
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Власти Благовещенска определились с количеством катков, которые будут залиты в городе к зиме. Всего их будет около 60.

- С услугами проката инвентаря будут работать 13 площадок: стадион «Юность», городской парк культуры и отдыха, стадион «Амур», каток на площади Ленина, хоккейный клуб «Олимпик», лыжная база «Динамо», торгово-развлекательный комплекс «Острова» и на базах отдыха и БГПУ. Все катки оснащены раздевалками, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

14 катков будут залиты в школьных дворах, три – на производственных предприятиях, еще около 30 появятся во дворах домов. Работа по обустройству первых площадок начнется уже в конце ноября.

Стоимость проката инвентаря для взрослых составит от 100 рублей в час, для детей – от 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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