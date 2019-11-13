В Благовещенске зальют около 60 катков
Власти Благовещенска определились с количеством катков, которые будут залиты в городе к зиме. Всего их будет около 60.
- С услугами проката инвентаря будут работать 13 площадок: стадион «Юность», городской парк культуры и отдыха, стадион «Амур», каток на площади Ленина, хоккейный клуб «Олимпик», лыжная база «Динамо», торгово-развлекательный комплекс «Острова» и на базах отдыха и БГПУ. Все катки оснащены раздевалками, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
14 катков будут залиты в школьных дворах, три – на производственных предприятиях, еще около 30 появятся во дворах домов. Работа по обустройству первых площадок начнется уже в конце ноября.
Стоимость проката инвентаря для взрослых составит от 100 рублей в час, для детей – от 50.
ИСТОЧНИК KP.RU