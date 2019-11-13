2019-11-13T08:42:14+03:00
Спорт

На Амуре пройдут первые российско-китайские автомобильные игры

На лед выдут более 60 автомобилей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Международные автомобильные соревнования пройдут на Амуре в феврале. На лед выйдут более 60 участников из России и Китая. В этом году гонки пройдут на китайском берегу, а в следующем – уже на российском.

- Площадку для проведения соревнований оборудуют треками закрытого типа, двухполосным внедорожным треком со снежно-ледовым покрытием, установят препятствия, - сообщают в министерстве по физической культуре и спорту Амурской области.

Также руководители спортивных ведомств двух стран обсудили проведение Кубка Содружества по хоккею. Соревнования пройдут в четвертый раз. Порядок проведения в 2020 году изменится. Первый этап продлится три дня и будет проходить в китайском городе Бэйань. Второй этап – товарищеская встреча команд России и Китая на реке Амур. Турнир запланирован на январь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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