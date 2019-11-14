2019-11-14T10:03:18+03:00
Происшествия

Стрельба в центре Благовещенска: есть погибшие и пострадавшие

По неподтвержденной информации, неизвестный открыл огонь на поражение
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото с места событияФото с места событияФото: Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Изменить размер текста:

В центре Благовещенска в четверг, 14 ноября, прозвучали выстрелы. По неподтвержденной информации, стрельба произошла на пересечении ул. Красноармейская – Шевченко. В соцсетях появились первые сообщения о студенте, который застрелил одного человека и ранил другого. Также сообщают о большем количестве пострадавших.

Наряды полиции оцепили улицу, автомобилистов пускают в обход перекрестка. Студенты Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства снимают происходящее на камеры телефонов и рассказывают о большом количестве полицейских, медиков и пожарных.

- В толпе рассказали, что студент 4-го курса застрелил двоих второкурсников, а сам остался в здании, - сообщает наш журналист с места событий.

Также появились кадры с окровавленным человеком, который находится в колледже. Студенты пытаются остановить кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конфликт в благовещенской школе благополучно разрешился
Благовещенские оружейники: в магазине ружье как у студента-стрелка не найти
Врачи о пострадавших в благовещенском колледже: «Угрозы для жизни нет»
Задержан гендиректор ЧОПа , охранявшего благовещенский колледж, в котором произошла стрельба
«Никто бы не смог это остановить»: в Сети распространяется последнее послание стрелка из Благовещенского колледжа
Амурские следователи выясняют причины трагедии, произошедшей в колледже
Один из пострадавших в благовещенском колледже находится в тяжелом состоянии
Мэр Благовещенска выехала в колледж, где произошла стрельба
Губернатор Приамурья прокомментировал стрельбу в колледже
На Амуре пройдут первые российско-китайские автомобильные игры
В Благовещенске зальют около 60 катков