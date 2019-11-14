Стрельба в центре Благовещенска: есть погибшие и пострадавшие

14 Нояб. 05:18 2019-11-14T10:03:18+03:00

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В центре Благовещенска в четверг, 14 ноября, прозвучали выстрелы. По неподтвержденной информации, стрельба произошла на пересечении ул. Красноармейская – Шевченко. В соцсетях появились первые сообщения о студенте, который застрелил одного человека и ранил другого. Также сообщают о большем количестве пострадавших.

Наряды полиции оцепили улицу, автомобилистов пускают в обход перекрестка. Студенты Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства снимают происходящее на камеры телефонов и рассказывают о большом количестве полицейских, медиков и пожарных.

- В толпе рассказали, что студент 4-го курса застрелил двоих второкурсников, а сам остался в здании, - сообщает наш журналист с места событий.

Также появились кадры с окровавленным человеком, который находится в колледже. Студенты пытаются остановить кровь.

ИСТОЧНИК KP.RU