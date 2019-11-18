2019-11-18T04:40:22+03:00
Общество

Из-за снегопада в благовещенском аэропорту задерживаются шесть рейсов

Часть самолетов ожидают вылета в Хабаровске
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.instagram.com/bqs_amurairФото: www.instagram.com/bqs_amurair
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Снегопад внес коррективы в работу благовещенского аэропорта. На данный момент задерживаются шесть рейсов: три из Москвы и по одному из Екатеринбурга, Новосибирска и Южно-Сахалинска.

«Пассажиры рейсов авиакомпании «Сибирь»S7 из Новосибирска S7-5211, из Москвы S7-3061 и компании «Уральские авиалинии» U6-299 ожидают вылета из аэропорта города Хабаровск, в связи с тем, что по метеоусловиям воздушные суда не могли быть приняты в благовещенском аэропорту. Один региональный рейс ЦХ-3 отменен и перенесен на следующий день», - сообщается на официальной странице аэропорта в Instagram.

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Тем временем в Благовещенске идет активная уборка снега. В ночь на 18 ноября в городе работало 30 единиц спецтехники: подметально-уборочные машины, погрузчики, трактора.

- В течение дня будут вестись работы по основным городским магистралям: улицам Калинина, Ленина, 50 лет Октября, Чайковского, Октябрьской, Горького, Пионерской, Б.Хмельницкого, Амурской, Пролетарской, Театральной, а также на Тенистой, Красноармейской, Шевченко, Пушкина, Лазо и другим, втором и третьем микрорайонах по Василенко, Студенческой, Кантемирова, Дьяченко, Воронкова, Новотроицкому шоссе до поворота на Чигири, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Для подсыпки перекрестков приготовлено более двух тысяч тонн противогололедного материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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