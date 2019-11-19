В амурском селе Екатеринославка подрались школьницы

СЕГОДНЯ 05:39 2019-11-19T05:39:36+03:00

Местные школы уверяют, что таких учениц у них нет

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В Екатеринославке произошел очередной инцидент со школьниками: там подрались две девочки. Об этом «Комсомолке» рассказали местные жители. Как оказалось, девочки кидались друг на друга с кулаками, били по лицу и таскали соперниц за волосы. К поединку присоединились и парни: они повалили одну из учениц на землю и наступали ей на голову.

Корреспондент «Комсомольской правды» прозвонил в местные школы.

- Мы видели это видео, просматривали с социальным педагогом. Эти девочки не являются ученицами нашей школы, - отметили в одном из учебных заведений.

Заявили то же самое и в другой школе: там девочки тоже не учатся. Информацию о драке не подтвердили и в школе села Восточное Октябрьского района.

Однако, правоохранительные органы о конфликте знают.

- 15 ноября в МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение от жительницы села Екатеринославка, что в одной из школ в ходе конфликта с одноклассниками её дочери причинены телесные повреждения. Незамедлительно сотрудниками полиции по данному сообщению начата проверка. Инцидент произошёл 14 ноября. В результате конфликта телесные повреждения получили две девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению степени тяжести причинённого вреда их здоровью, - рассказали в УМВД России по Амурской области.

Полицейские уточнили, что на данный момент установлены все участники конфликта, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы. Проверка продолжается, по её результатам будет принято законное решение, в том числе о привлечении к административной ответственности законных представителей несовершеннолетних – участников инцидента.

В Министерстве образования и науки Амурской области о ситуации тоже слышали, но комментировать ее пока отказываются. В ближайшее время сотрудники ведомства обещали сообщить о принятых действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU