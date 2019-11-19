В амурском селе Екатеринославка подрались школьницы
В Екатеринославке произошел очередной инцидент со школьниками: там подрались две девочки. Об этом «Комсомолке» рассказали местные жители. Как оказалось, девочки кидались друг на друга с кулаками, били по лицу и таскали соперниц за волосы. К поединку присоединились и парни: они повалили одну из учениц на землю и наступали ей на голову.
Корреспондент «Комсомольской правды» прозвонил в местные школы.
- Мы видели это видео, просматривали с социальным педагогом. Эти девочки не являются ученицами нашей школы, - отметили в одном из учебных заведений.
Заявили то же самое и в другой школе: там девочки тоже не учатся. Информацию о драке не подтвердили и в школе села Восточное Октябрьского района.
Однако, правоохранительные органы о конфликте знают.
- 15 ноября в МО МВД России «Октябрьский» поступило сообщение от жительницы села Екатеринославка, что в одной из школ в ходе конфликта с одноклассниками её дочери причинены телесные повреждения. Незамедлительно сотрудниками полиции по данному сообщению начата проверка. Инцидент произошёл 14 ноября. В результате конфликта телесные повреждения получили две девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению степени тяжести причинённого вреда их здоровью, - рассказали в УМВД России по Амурской области.
Полицейские уточнили, что на данный момент установлены все участники конфликта, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних с подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы. Проверка продолжается, по её результатам будет принято законное решение, в том числе о привлечении к административной ответственности законных представителей несовершеннолетних – участников инцидента.
В Министерстве образования и науки Амурской области о ситуации тоже слышали, но комментировать ее пока отказываются. В ближайшее время сотрудники ведомства обещали сообщить о принятых действиях.
ИСТОЧНИК KP.RU