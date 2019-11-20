Амурский пожарный вынес из огня двоих детей

СЕГОДНЯ 04:22 2019-11-20T04:37:51+03:00

Огнеборец проводил разъяснительную работу с населением, когда ему сообщили о пожаре

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15 ноября пожарный ПЧ-35 филиала «9 отряда противопожарной службы Амурской области» Вячеслав Ломов проводил работу с населением в поселке Сиваки Магдагачинского района. Огнеборец рассказывал местным жителям о правилах безопасности и эксплуатации печей. В какой-то момент у мужчины разрядился телефон и он вернулся домой за зарядным устройством. А когда вышел снова, встретил соседку, которая рассказала о пожаре неподалеку.

- Вячеслав Ломов, не раздумывая, бросился к горящему строению. Когда он забежал в квартиру, полную дыма, он услышал плач детей, а на полу, недалеко от дверей, увидел маленького трехлетнего ребенка. Подхватив малыша на руки, пожарный вынес его из задымленного помещения и передал своей супруге, которая тоже прибежала к месту происшествия, - рассказывают в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

После огнеборец снова вернулся в горящее помещение и обнаружил второго малыша полутора лет. Несмотря на ухудшение самочувствия, Вячеслав Ломов остался помочь коллегам тушить пожар.

Потушить огонь удалось за несколько минут. В доме обгорел диван, закопчены стены, но строение пожарным удалось отстоять.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения детей с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU