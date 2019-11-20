Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-20T04:50:50+03:00

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Сразу два тигра были замечены на дороге в Архаринском районе. Хищников повстречали местные жители, и засняли их на камеру. Фотографии опубликовало у себя на странице в Instagram министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности.

«Тигров на днях встретили жители Архаринского района. Люди к полосатикам близко не приближались, фотографировали из машины с расстояния 150-200 метров. Тигры попозировали и с достоинством удалились в лес», - сообщают в ведомстве.

Местные жители сообщили, что за все годы проживания в районе такая встреча у них произошла впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU