В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-21T07:58:35+03:00

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20 ноября в 14:00 в Благовещенске состоялось открытие мемориальной доски писательнице, поэтессе и журналистки Светлане Борзуновой. При жизни она работала в «Комсомольской правде» и, как отметили организаторы мероприятия, очень любила писать о театре.

На торжественное открытие приехали представители Амурской областной общественной писательской организации и регионального отделения Российского союза писателей, а также друзья и коллеги поэтессы. Вокруг мемориальной доски также собирались жители близлежащих домов, которые с удивлением слушали стихи, звучащие из колонок, и фотографировали новую достопримечательность для «литературной карты» Приамурья.

Торжественная церемония закончилась тем, что пришедшие оставили под мемориальной доской букеты цветов.

Напомним, решение об установке памятной доски Светлане Борзуновой было принято на заседании комитета по социальным вопросам Благовещенской городской Думы 31 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU