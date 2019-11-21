2019-11-21T08:46:16+03:00
Происшествия

Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция

Нерадивый хозяин привязал хромое животное к автомобилю
Василина Васильева
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Вчера, 20 ноября, в центре Благовещенска жители города заметили необычную картину: по заснеженной дороге ехал автомобиль, а к нему была привязана собака, которая бежала за машиной.

Увиденное возмутило: бедный пес хромал по скользкой дороге, на кадрах видно, что животному больно. Они оставляли под видео в соцсетях гневные комментарии, предлагая привязать к машине самого хозяина. Кто-то даже отмечал, что такая ситуация не первая, и подобные прогулки были и в других районах города.

За комментарием корреспондент «Комсомольской правды» обратился в полицию: считается ли такая прогулка издевательством над псом?

В УМВД ответили, что информацию зарегистрировали в городском отделении, хозяина собаки ищут полицейские, а по данному факту проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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