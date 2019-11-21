В Благовещенске рыбака унесло на льдине
ЧП на Зее произошло днем 21 ноября. 30-летний благовещенец вышел на лед порыбачить. Ледяная корочка под его ногами оказалась не прочной и треснула. Рыбак ушел под воду. К счастью, ему удалось выбраться на проплывавшую рядом льдину.
Происходящее с берега увидел другой горожанин, и сразу же сообщил обо всем спасателям.
- Все службы незамедлительно прибыли к месту происшествия. Для спасения человека оперативно выдвинулось судно на воздушной подушке ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО». Проведение спасательной операции осложняла ледовая обстановка – на реке Зее идет активный процесс ледообразования, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Снять рыбака со льдины удалось в районе Амурской, 1. Отсюда его отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU