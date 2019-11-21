В Благовещенске рыбака унесло на льдине

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-21T09:03:30+03:00

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ЧП на Зее произошло днем 21 ноября. 30-летний благовещенец вышел на лед порыбачить. Ледяная корочка под его ногами оказалась не прочной и треснула. Рыбак ушел под воду. К счастью, ему удалось выбраться на проплывавшую рядом льдину.

Происходящее с берега увидел другой горожанин, и сразу же сообщил обо всем спасателям.

- Все службы незамедлительно прибыли к месту происшествия. Для спасения человека оперативно выдвинулось судно на воздушной подушке ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО». Проведение спасательной операции осложняла ледовая обстановка – на реке Зее идет активный процесс ледообразования, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Снять рыбака со льдины удалось в районе Амурской, 1. Отсюда его отвезли в Амурскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU