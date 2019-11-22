ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца

СЕГОДНЯ 04:05 2019-11-22T04:05:11+03:00

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Прокуратура Благовещенска обратилась в Арбитражный суд области с заявлением о привлечении ЧОП «Сириус-А», охранявшего Амурский колледж строительства и ЖКХ к ответственности. Прокуратура считает, что предприятие должно ответить за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

- Установлено, что сотрудник охранной организации не имел удостоверение частного охранника, и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе, - сообщают в Арбитражном суде Амурской области.

Если вина предприятия будет доказана, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на три месяца. Предварительное заседание пройдет 10 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU