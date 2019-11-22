Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-22T09:17:35+03:00

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Двух нарушителей границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области задержали 17 ноября в районе села Верхнеблаговещенское.

- Задержаны два гражданина Эфиопии, оба 1997 года рождения, которые нарушили государственную границу в РФ из Китая, в целях поиска лучших условий жизни, - сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ России по Амурской области.

У иностранцев изъяли паспорта, продукты и телефоны. При медицинском обследовании выяснилось, что, пробираясь через границу, нарушители заработали обморожение. Им была оказана первая помощь и назначено стационарное лечение.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU