В Благовещенске загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-22T11:59:14+03:00

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В Благовещенске прямо на остановке загорелась маршрутка. Возгорание «пазика» №31 произошло на остановке, недалеко от дома №110 по улице Чайковского. Полыхающий автомобиль сняли на видео и разместили в инстаграм-паблике @kriminal.blg.

«Не выдержал наших дорог, бедняга», - подписали администраторы, назвав автомобиль «призрачным гонщиком».

В ГУ МЧС России по Амурской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило в 16:23. Пожарные были на месте уже через пять минут. На тушение открытого горения ушло три минуты.

- На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава. В настоящее время на месте работают инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Благовещенска, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

ИСТОЧНИК KP.RU