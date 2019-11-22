В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
В Благовещенске прямо на остановке загорелась маршрутка. Возгорание «пазика» №31 произошло на остановке, недалеко от дома №110 по улице Чайковского. Полыхающий автомобиль сняли на видео и разместили в инстаграм-паблике @kriminal.blg.
«Не выдержал наших дорог, бедняга», - подписали администраторы, назвав автомобиль «призрачным гонщиком».
В ГУ МЧС России по Амурской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило в 16:23. Пожарные были на месте уже через пять минут. На тушение открытого горения ушло три минуты.
- На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава. В настоящее время на месте работают инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Благовещенска, - рассказали в пресс-службе областного МЧС. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.
ИСТОЧНИК KP.RU