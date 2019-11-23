2019-11-23T05:09:23+03:00
Происшествия

На территории Амурского ГПЗ произошел пожар

По предварительной информации никто не пострадал
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе вспыхнул в ночь на 23 ноября. Горелее временные постройки. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Видео с пожаром уже появилось в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что пожар удалось потушить довольно быстро. Обгорели лишь вагончики вахтовиков.

Причины пожара устанавливают специалисты.

Напомним, вечером 22 ноября в Благовещенске дотла сгорел автобус №31. О пострадавших в огне также не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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