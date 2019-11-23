На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
По предварительной информации никто не пострадал
Фото: скриншот видео
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Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе вспыхнул в ночь на 23 ноября. Горелее временные постройки. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.
Видео с пожаром уже появилось в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что пожар удалось потушить довольно быстро. Обгорели лишь вагончики вахтовиков.
Причины пожара устанавливают специалисты.
Напомним, вечером 22 ноября в Благовещенске дотла сгорел автобус №31. О пострадавших в огне также не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU