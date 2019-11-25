2019-11-25T04:30:15+03:00
Общество

Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей

Проект приказа опубликован на сайте регионального управления госрегулирования цен и тарифов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Амурчан ожидает новое повышение стоимости проезда в автобусах. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте амурского управления государственного регулирования цен и тарифов.

С 1 января цена билета для благовещенцев может вырасти до 27 рублей. Жителям Белогорска платить придется по 26 рублей, Свободного – по 27, Райчихинска и Зеи – по 31 рублю. Самый высокий тариф на перевозки в Архаринском районе – 32 рубля.

Пока новые тарифы еще не приняты, приказ должны подписать 4 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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