Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
Проект приказа опубликован на сайте регионального управления госрегулирования цен и тарифов
Фото: Сергей Петров
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Амурчан ожидает новое повышение стоимости проезда в автобусах. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте амурского управления государственного регулирования цен и тарифов.
С 1 января цена билета для благовещенцев может вырасти до 27 рублей. Жителям Белогорска платить придется по 26 рублей, Свободного – по 27, Райчихинска и Зеи – по 31 рублю. Самый высокий тариф на перевозки в Архаринском районе – 32 рубля.
Пока новые тарифы еще не приняты, приказ должны подписать 4 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU