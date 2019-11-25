Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-25T05:12:38+03:00

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В Благовещенске все еще устраняют последствия дождя, прошедшего в ночь на 23 ноября. С образовавшейся гололедицей борются как местные власти, так и сами жители. Между тем, в Амурском гидрометцентре объяснили, что стало причиной аномалии.

«Ночь на 23 ноября поразила своими осадками. И не количеством: в Благовещенске и в Константиновке выпал скромный 1 мм, а тем, что осадки шли в виде дождей, сезон которых заканчивается месяцем ранее. Но интенсивный вынос теплого воздуха в передней части активного циклона повысил температуру на юге Амурской области до положительных значений и поменял временно снег на дождь», - говорят синоптики.

Самая высокая температура была зафиксирована около полуночи – на юге области столбик термометра поднялся до отметки +5 градусов. Потепления продлилось всего несколько часов, и уже к утру температура понизилась до нормы.

В гидрометцентре припомнили и другие метеорекорды ноября. Например, незимней погодой отличился ноябрь 2000 года. А 6 ноября 2015 года в полночь жители области наблюдали ливневый снег с грозой. В 2015 году дождь в ноябре прошел 14-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU