В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Еще двое получили ранения
Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus
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Авария со смертельным исходом произошла 25 ноября в 11.25 в Белогорском районе. На трассе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina.
- Предварительно в результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
Фото с места происшествия уже попали в Сеть. Очевидцы сообщают, что Toyota Land Cruiser Prado занесло на большой скорости и он врезался в Toyota Carina.
ИСТОЧНИК KP.RU