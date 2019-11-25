В Приамурье в ДТП погибли пять человек

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-25T08:19:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария со смертельным исходом произошла 25 ноября в 11.25 в Белогорском районе. На трассе столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina.

- Предварительно в результате ДТП пять человек погибли, двое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Фото с места происшествия уже попали в Сеть. Очевидцы сообщают, что Toyota Land Cruiser Prado занесло на большой скорости и он врезался в Toyota Carina.

ИСТОЧНИК KP.RU