Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-26T05:15:43+03:00

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Амурские следователи продолжают расследование по уголовному делу о стрельбе в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Среди прочего сотрудники СК проверяют версии, активно обсуждаемые в Сети. По одной из них Данил Засорин взялся за оружие из-за травли со стороны других студентов, по другой – мстил за знакомую.

- В целях проверки указанных сведений следствие предлагает всем лицам, которые являлись свидетелями (очевидцами) указанных событий обратиться к следователям по телефонам (44-94-13, 8-924-744-00-20), - говорят в СУ СКР по Амурской области.

Также следователи просят жителей не распространять в Сети непроверенную информацию, чтобы не помешать расследованию и не сформировать у других неверного представления о произошедших событиях.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

ИСТОЧНИК KP.RU