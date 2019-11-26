2019-11-26T05:26:03+03:00
Происшествия

Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц»
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.instagram.com/dpskontrol_28rusФото: www.instagram.com/dpskontrol_28rus
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Полицейские ищут свидетелей ДТП, произошедшего 25 ноября в Белогорском районе на 32 километре подъезда к Благовещенску. Напомним, в аварии погибли пять человек, еще двое получили травмы.

По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. В результате погибли все пассажиры и водитель Toyota Carina.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также при наличии предоставить записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено указанное происшествие. Ваших сообщений ждут по телефонам: 8(4162)59-44-56, 59-44-29, 59-40-59 - телефон доверия УМВД России по Амурской области, - сообщают в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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