Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию

СЕГОДНЯ 05:26 2019-11-26T05:26:03+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц»

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Полицейские ищут свидетелей ДТП, произошедшего 25 ноября в Белогорском районе на 32 километре подъезда к Благовещенску. Напомним, в аварии погибли пять человек, еще двое получили травмы.

По предварительной версии, водитель Toyota Land Cruiser Prado выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Carina. В результате погибли все пассажиры и водитель Toyota Carina.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также при наличии предоставить записи с видеорегистраторов, на которых запечатлено указанное происшествие. Ваших сообщений ждут по телефонам: 8(4162)59-44-56, 59-44-29, 59-40-59 - телефон доверия УМВД России по Амурской области, - сообщают в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU