Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-26T08:25:35+03:00

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3 декабря в России вот уже в четвертый раз пройдет акция #ЩедрыйВторник. А за неделю до этой даты, то есть с 26 ноября, стартует флешмоб «Неделя признаний».

- Суть флешмоба в том, чтобы выложить в Сети свою фотографию со специальной табличкой и хэштэгом #ЩедрыйВторник и признаться, кому вы помогаете и почему. Также под этим хэштегом можно провести благотворительное мероприятие. Смысл в том, чтобы привлечь внимание к благотворительности, как к явлению, - рассказывает пресс-секретарь РЦ НКО Людмила Судейкина.

Поучаствовать в акции могут и амурчане. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.givingtuesday.ru/, скачать там в разделе инструменты табличку для признаний и сделать с ней фото, разместив потом фотографию в соцсетях с хэштэгом #ЩедрыйВторник. А можно оставить свое признание прямо на сайте. Страница начала работу с 26 ноября. Всем зарегистрировавшимся организаторы обещают сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU