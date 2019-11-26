2019-11-26T08:25:35+03:00
Общество

Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний

Всероссийская акция #Щедрыйвторник проходит уже в четвертый раз
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.instagram.com/lsudeikinaФото: www.instagram.com/lsudeikina
Изменить размер текста:

3 декабря в России вот уже в четвертый раз пройдет акция #ЩедрыйВторник. А за неделю до этой даты, то есть с 26 ноября, стартует флешмоб «Неделя признаний».

- Суть флешмоба в том, чтобы выложить в Сети свою фотографию со специальной табличкой и хэштэгом #ЩедрыйВторник и признаться, кому вы помогаете и почему. Также под этим хэштегом можно провести благотворительное мероприятие. Смысл в том, чтобы привлечь внимание к благотворительности, как к явлению, - рассказывает пресс-секретарь РЦ НКО Людмила Судейкина.

Поучаствовать в акции могут и амурчане. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.givingtuesday.ru/, скачать там в разделе инструменты табличку для признаний и сделать с ней фото, разместив потом фотографию в соцсетях с хэштэгом #ЩедрыйВторник. А можно оставить свое признание прямо на сайте. Страница начала работу с 26 ноября. Всем зарегистрировавшимся организаторы обещают сюрприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию
Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах
Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре
Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца
В Благовещенске рыбака унесло на льдине
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой
Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
Амурский пожарный вынес из огня двоих детей
Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу