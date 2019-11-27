2019-11-27T05:44:07+03:00
Общество

На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ

В общей сложности за воду и тепло горожане задолжали более 491 миллиона рублей
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: АО "Амурские Коммунальные Системы"Фото: АО "Амурские Коммунальные Системы"
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На домах в областном центре появились списки должников за услуги ЖКХ. В объявлениях перечислены номера квартир, в которых живут собственники, не платившие за «коммуналку» больше трех месяцев, и общая сумма долга. Таким образом ООО «Благовещенский Расчетно-кассовый центр» решил бороться с неплательщиками.

- Наши объявления носят информационный характер. Мы в первую очередь сообщаем жильцам, какую сумму задолжали они и их соседи. Хочется, чтобы благовещенцы сами посчитали, задумались о том сколько топлива, реагентов, труб можно приобрести если просто собрать недоплаты с недобросовестных потребителей. Горожанам, имеющим задолженность, мы предлагаем в добровольном порядке оплатить квитанции. Сделать это необходимо до 15 декабря 2019 года, - говорит генеральный директор ООО «Благ-РКЦ» Татьяна Ревина.

Следующим шагом в борьбе с долгами будет ограничение или остановка подачи горячего водоснабжения или водоотведения. Также должникам грозят судебные иски.

В общей сложности жители и предприятия города задолжали коммунальщикам 829 миллионов 587 тысяч рублей. 491 миллион из этой суммы должны простые обыватели, более 33 миллионов – юридические лица, около 305 миллионов – управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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