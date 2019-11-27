2019-11-27T07:22:28+03:00
Общество

В Приамурье восстанавливают автобусное сообщение

Гололед устранен в Благовещенском и Тамбовском районе
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: admblag.ruФото: admblag.ru
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В Приамурье постепенно восстанавливается автобусное сообщение. По данным областного министерства транспорта и строительства, удалось очистить от гололедицы дороги в Благовещенском и Тамбовском районах.

Напомним, в ночь на 23 ноября по области прошел дождь, а к утру все трассы покрылись льдом. Количество ДТП на дорогах резко увеличилось, а потому управление ГИБДД по Амурской области ввело ограничение движения маршрутных транспортных средств по межмуниципальным направлениям.

- На сегодняшний день автобусные перевозки возобновлены по маршруту движения автобуса № 8 по аэропортовской трассе, автобуса №1Э на Белогорье, а также на участках федеральной трассы по направлению в Белогорск и Зейский район, на трассе Благовещенск – Свободный перевозчики продолжили поездки. Временно ограничено выполнение перевозок по трассе Благовещенск – Гомелевка – это маршрутное направление на Райчихинск, Поярково, Ильиновка, до Екатеринославки, Константиновки, Завитинска. Работы по расчистке проезжей части ведутся до полного устранения гололеда, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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