На площади Благовещенска установили снежную пушку

СЕГОДНЯ 07:41 2019-11-27T07:41:37+03:00

Изменить размер текста: A A

26 ноября на центральной площади Благовещенска установили снежную пушку и отапливаемые вагончики для рабочих. Аппарат будет производить материал для строительства снежного городка. Работоспособность пушки уже протестировали в ночь на 27 ноября, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. Ее средняя производительность – 30 кубических метров в час.

Напомним, снежный городок, который предстоит построить скульптором может быть последним, установленным на площади им. В.И. Ленина. В 2020 году она будет закрыта на реконструкцию, а значит, и снежные фигуры будут перенесены на другую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU