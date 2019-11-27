2019-11-27T07:41:37+03:00
Общество

На площади Благовещенска установили снежную пушку

В ближайшее время начнется строительства городка
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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26 ноября на центральной площади Благовещенска установили снежную пушку и отапливаемые вагончики для рабочих. Аппарат будет производить материал для строительства снежного городка. Работоспособность пушки уже протестировали в ночь на 27 ноября, сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска. Ее средняя производительность – 30 кубических метров в час.

Напомним, снежный городок, который предстоит построить скульптором может быть последним, установленным на площади им. В.И. Ленина. В 2020 году она будет закрыта на реконструкцию, а значит, и снежные фигуры будут перенесены на другую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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