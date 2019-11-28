В Приамурье заключили под стражу водителя-участника ДТП с пятью погибшими

СЕГОДНЯ 03:26 2019-11-28T03:26:04+03:00

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»

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27 ноября Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу водителя внедорожника-участника ДТП с пятью погибшими.

Напомним, авария произошла 25 ноября. Toyota Land Cruiser Prado выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota Carina. Пять человек, ехавших в Toyota Carina, погибли, двое из Toyota Land Cruiser Prado получили травмы.

Под стражей водитель внедорожника проведет два месяца. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновному грозит пять лет принудительных работ или до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU