2019-11-28T04:55:37+03:00
Общество

Рисунок десятилетней амурчанки станет коллекционной открыткой

Катя Умрихина стала одной из победительниц конкурса «Нарисуй елку Победы»
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: victorymuseum.ruФото: victorymuseum.ru
Изменить размер текста:

Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «Нарисуй Елку Победы». Первое место в категории от 7 до 10 лет заняла десятилетняя жительница Благовещенска Катя Умрихина.

Всего же участие в художественном соревновании приняли почти 1300 ребят от 7 до 17 лет из 60 регионов России.

- Рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую Почта России выпустит в декабре 2019 года ограниченным тиражом. Полные комплекты открыток получат все лауреаты конкурса. Кроме того, детям будут вручены специальные подарки, - рассказывают организаторы.

Победителей и лауреатов наградят 14 декабря в Музее Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приамурье учителя обвинили в избиении пятиклассника
В Приамурье заключили под стражу водителя-участника ДТП с пятью погибшими
На площади Благовещенска установили снежную пушку
В Приамурье восстанавливают автобусное сообщение
На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ
Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний
Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию
Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах
Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре
Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца
В Благовещенске рыбака унесло на льдине
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой
Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
Амурский пожарный вынес из огня двоих детей
Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу