Рисунок десятилетней амурчанки станет коллекционной открыткой

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-28T04:55:37+03:00

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Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» подвели итоги всероссийского конкурса рисунков «Нарисуй Елку Победы». Первое место в категории от 7 до 10 лет заняла десятилетняя жительница Благовещенска Катя Умрихина.

Всего же участие в художественном соревновании приняли почти 1300 ребят от 7 до 17 лет из 60 регионов России.

- Рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую Почта России выпустит в декабре 2019 года ограниченным тиражом. Полные комплекты открыток получат все лауреаты конкурса. Кроме того, детям будут вручены специальные подарки, - рассказывают организаторы.

Победителей и лауреатов наградят 14 декабря в Музее Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU