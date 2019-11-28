В Приамурье учителя обвинили в избиении пятиклассника

СЕГОДНЯ 05:14 2019-11-28T05:14:52+03:00

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Жалоба поступила на учителя одной из школ Зейского района. Местная жительница обвинила его в избиении ее племянника. По ее словам, инцидент произошел во время урока физкультуры. Учитель вышел из кабинета, в это время ребята повздорили и подрались. Вернувшийся педагог якобы вывел одного из учеников в раздевалку и там поколотил.

- Жалоба по данному случаю поступила в отдел образования администрации Зейского района и незамедлительно была направлена в правоохранительные органы. В настоящее время ведется проверка, - сообщила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. - Пока можно утверждать об одном нарушении - учитель покинул спортзал во время урока, что недопустимо. К слову, это и дало возможность ученикам развязать между собой драку. Педагогу вынесено дисциплинарное взыскание. Отделу образования нами указано усилить контроль за ситуацией и провести с участниками образовательных отношений данной школы разъяснительные работы.

Если вина преподавателя будет доказана, ему придется покинуть школу. В противном случае мужчина имеет право подать в суд на заявительницу за клевету.

ИСТОЧНИК KP.RU