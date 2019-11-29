В Благовещенске откроется картинная галерея

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-29T08:21:15+03:00

Выставлять здесь свои работы смогут только амурские художники

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Новая картинная галерея в Благовещенске откроется 18 декабря, она будет располагаться в Амурском медицинском колледже.

- На сегодняшний день в галерее насчитывается более 40 работ известных амурских художников. Основной принцип подбора картин – только региональные авторы, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Подготовка к открытию шла почти три года. Каждый месяц в учреждении проходили выставки работ амурских художников. В общей сложности было представлено более 350 картин разных направлений, многие из которых были созданы еще в прошлом веке.

ИСТОЧНИК KP.RU