2019-11-29T08:21:15+03:00
Общество

В Благовещенске откроется картинная галерея

Выставлять здесь свои работы смогут только амурские художники
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.amurobl.ruФото: www.amurobl.ru
Изменить размер текста:

Новая картинная галерея в Благовещенске откроется 18 декабря, она будет располагаться в Амурском медицинском колледже.

- На сегодняшний день в галерее насчитывается более 40 работ известных амурских художников. Основной принцип подбора картин – только региональные авторы, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Подготовка к открытию шла почти три года. Каждый месяц в учреждении проходили выставки работ амурских художников. В общей сложности было представлено более 350 картин разных направлений, многие из которых были созданы еще в прошлом веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Амурских школьников учат спасать планету от мусора
В Приамурье учителя обвинили в избиении пятиклассника
Рисунок десятилетней амурчанки станет коллекционной открыткой
В Приамурье заключили под стражу водителя-участника ДТП с пятью погибшими
На площади Благовещенска установили снежную пушку
В Приамурье восстанавливают автобусное сообщение
На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ
Амурчанам предлагают поучаствовать во флэшмобе признаний
Амурчан, ставших свидетелями аварии с пятью погибшими, просят обратиться в полицию
Следователи ищут свидетелей травли студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска
В Приамурье в ДТП погибли пять человек
Благовещенцев просят сообщать о скользких тротуарах
Амурские синоптики рассказали о причинах дождя в ноябре
Стоимость проезда в автобусе в Приамурье может подняться на несколько рублей
На территории Амурского ГПЗ произошел пожар
В Благовещенске загорелся пассажирский автобус
Пограничники задержали эфиопов, искавших в Благовещенске лучшей жизни
ЧОП, охранявший благовещенский колледж, в котором произошла стрельба, могут закрыть на три месяца
В Благовещенске рыбака унесло на льдине
Благовещенца, привязавшего хромую собаку к машине, разыскивает полиция
В Благовещенске прошло открытие мемориальной доски писательнице и журналистки Светлане Борзуновой
Жители Архаринского района повстречали на дороге тигров
В Амурском колледже строительства и ЖКХ назначен исполняющий обязанности руководителя
Амурский пожарный вынес из огня двоих детей
Охранника благовещенского колледжа, в котором произошла бойня, взяли под стражу