В Благовещенске откроется картинная галерея
Новая картинная галерея в Благовещенске откроется 18 декабря, она будет располагаться в Амурском медицинском колледже.
- На сегодняшний день в галерее насчитывается более 40 работ известных амурских художников. Основной принцип подбора картин – только региональные авторы, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.
Подготовка к открытию шла почти три года. Каждый месяц в учреждении проходили выставки работ амурских художников. В общей сложности было представлено более 350 картин разных направлений, многие из которых были созданы еще в прошлом веке.
ИСТОЧНИК KP.RU