В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку
В результате ДТП пострадали два человека
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus
Изменить размер текста:
ДТП произошло 1 декабря в районе базы ОПС на улице Тенистая. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области, женщина-водитель Toyota Rav-4 не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в остановку.
В результате пострадали два человека, дожидавшихся автобуса на остановке. Это 40-летняя женщина и мальчик 12 лет.
- Они были доставлены в лечебные учреждения, осмотрены и отпущены. По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU