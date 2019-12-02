2019-12-02T04:17:26+03:00
Происшествия

В Благовещенске иномарка врезалась в автобусную остановку

В результате ДТП пострадали два человека
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/dpskontrol_28rusФото: instagram.com/dpskontrol_28rus
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ДТП произошло 1 декабря в районе базы ОПС на улице Тенистая. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области, женщина-водитель Toyota Rav-4 не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в остановку.

В результате пострадали два человека, дожидавшихся автобуса на остановке. Это 40-летняя женщина и мальчик 12 лет.

- Они были доставлены в лечебные учреждения, осмотрены и отпущены. По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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