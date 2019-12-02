В Приамурье из-за гололедицы все еще не запустили 52 школьных маршрута

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-02T07:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье возобновляется работа школьных маршрутов. Напомним, на дистанционное обучение детей перевели из-за гололедицы, которая образовалась на дорогах после дождя, прошедшего в ночь на 23 ноября. Остановить пришлось работу 130 школьных автобусов в 13 городах и районах.

- Сегодня остаются отмененными 52 маршрута в шести территориях: Белогорском, Бурейском, Михайловском, Ромненском, Серышевском районах и городе Райчихинск, - сообщают в министерстве образования и науки Амурской области.

Ученики продолжают обучение дома с помощью школьных сайтов и электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU