2019-12-02T07:50:01+03:00
Общество

В Приамурье из-за гололедицы все еще не запустили 52 школьных маршрута

Школьники обучаются дистанционно
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: www.instagram.com/minobramurФото: www.instagram.com/minobramur
Изменить размер текста:

В Приамурье возобновляется работа школьных маршрутов. Напомним, на дистанционное обучение детей перевели из-за гололедицы, которая образовалась на дорогах после дождя, прошедшего в ночь на 23 ноября. Остановить пришлось работу 130 школьных автобусов в 13 городах и районах.

- Сегодня остаются отмененными 52 маршрута в шести территориях: Белогорском, Бурейском, Михайловском, Ромненском, Серышевском районах и городе Райчихинск, - сообщают в министерстве образования и науки Амурской области.

Ученики продолжают обучение дома с помощью школьных сайтов и электронной почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24