Полиция задержала амурчанина воровавшего фотографии с надгробий

СЕГОДНЯ 05:37 2019-12-03T05:37:07+03:00

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Сообщение о том, что на кладбище в поселке Серышево неизвестный поджег крест, поступило в полицию 28 ноября. Также местные жители рассказали, что с надгробий то и бело пропадают фотографии.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев, со слов которых выяснилось, что в последнее время в районе кладбища неоднократно видели ранее судимого местного жителя, 1985 года рождения, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Подозреваемого стражи порядка задержали в Благовещенске. Мужчина во всем сознался. Правда, объяснить, зачем он воровал фотографии и поджег крест, он так и не смог. По его словам, каждый раз он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением». Вандалу грозит штраф до 40 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ, до одного года исправительных работ либо арест на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU