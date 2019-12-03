Благовещенка взяла в плен чужого кота

СЕГОДНЯ 05:49 2019-12-03T05:49:36+03:00

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Жительница Благовещенска рассказала о злоключениях своего кота, которому попытались найти пару. По ее словам, на сайте объявлений они нашли сообщение о том, что некая женщина ищет кота на вязку. Однако впоследствии им пришлось вызволять своего питомца из плена несостоявшихся отношений.

«Мы согласились ей дать своего кота, озвучили сумму, она согласилась. Когда мы привезли кота, она начала кошкой сразу тыкать, чтоб он повязал ее, не одно животное так делать не будет. Как только мы уехали, она начала присылать нам девятиминутные видео, о том, что кот ничего не делает. То есть, она мешала их процессу. Утром в восемь часов она присылает видео о том, что они ничего не делают, спят вместе. Конечно, за ночь кот повязал ее, о чем хозяйке даже неизвестно, а утром она заявляет, везите деньги, я верну вашего кота. И то, кота вернула только после того, как сама же и вызвала сотрудников полиции», - пишет хозяйка несчастного кота.

Пользователей Сети история рассмешила. Люди стали жалеть котика и шутить про неудавшееся свидание.

Хозяйка кота рассказала о вызволении питомца подробнее. Она объяснила, что забрать котика получилось не сразу. Долгое время они прождали на улице, им не открывали дверь, а вернуть деньги за несостоявшуюся случку предлагали через окно.

«Женщина на дверной звонок не ответила, а на телефон, когда позвонили, она взяла трубку и начала говорить: «Я вас боюсь, я одна с детьми дома, вы заберете кота, деньги и убежите». Когда привезли кота, она ничего не боялась и пустила. Мы стояли возле подъезда, она с балкона орала, чтобы передали через балкон деньги, а она так же передаст кота. Привозили кота целого, чистого, активного, а забрали исцарапанного, пугливого», - добавляет женщина.

В пресс-службе МО МВД «Благовещенский» подтвердили, что такой вызов действительно был. Сотрудники полиции обязаны реагировать на любое сообщение. В присутствии полицейских кота вернули законной владелице, после чего стороны разошлись по домам, не имея друг к другу претензий.

ИСТОЧНИК KP.RU