В Благовещенске пройдет Форум добровольческих отрядов «Творю добро»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-03T08:47:01+03:00

Ожидается участие более ста человек в возрасте от 14 до 30 лет

Изменить размер текста: A A

С 3 по 5 декабря на базе «Точки кипения» пройдет Форум добровольческих отрядов «Творю добро». Участие в нем примут делегации от учреждений высшего, среднего профессионального образования и некоммерческих организаций города в возрасте от 14 до 30 лет.

Мероприятие направлено на повышение мотивации молодежи для участия в добровольческом движении и создание условий для обмена опытом между добровольческими объединениями.

Участников Форума будут обучать по трем направлениям: «Начинающий волонтер», «Надежный волонтер» и «Лидер волонтерского движения».

- 5 декабря в 17.00 по итогам Форума «Творю добро» волонтерам, прошедшим обучение, торжественно вручат сертификаты участников форума, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Кроме того, по данным Ресурсного центра НКО Амурской области, в рамках всероссийской акции «Щедрый вторник» во время Форума пройдет благотворительный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU