В Благовещенске пройдет Форум добровольческих отрядов «Творю добро»
С 3 по 5 декабря на базе «Точки кипения» пройдет Форум добровольческих отрядов «Творю добро». Участие в нем примут делегации от учреждений высшего, среднего профессионального образования и некоммерческих организаций города в возрасте от 14 до 30 лет.
Мероприятие направлено на повышение мотивации молодежи для участия в добровольческом движении и создание условий для обмена опытом между добровольческими объединениями.
Участников Форума будут обучать по трем направлениям: «Начинающий волонтер», «Надежный волонтер» и «Лидер волонтерского движения».
- 5 декабря в 17.00 по итогам Форума «Творю добро» волонтерам, прошедшим обучение, торжественно вручат сертификаты участников форума, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.
Кроме того, по данным Ресурсного центра НКО Амурской области, в рамках всероссийской акции «Щедрый вторник» во время Форума пройдет благотворительный сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU