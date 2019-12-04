Между Благовещенском и Хэйхэ пустили пассажирские автобусы

СЕГОДНЯ 03:07 2019-12-04T03:07:26+03:00

Дети до пяти лет могут пересекать границу бесплатно

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Между Благовещенском и Хэйхэ установили понтонный мост, 4 декабря по переправе пустили пассажирские автобусы.

- Движение пассажирских автобусов будет осуществляться ежедневно с 09.00 с интервалом в 30 минут. Последний автобус из Благовещенска в Китай будет отправляться в 16.30, а из Хэйхэ в Россию – в 17.00, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Стоимость билетов для взрослых составляет 2 150 рублей, для детей от пяти до десяти лет – 1 215. Малыши до пяти лет могут путешествовать бесплатно.

Для уточнения информации можно обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо» по телефону 59-57-64.

Грузовой транспорт сможет пересекать границу по мосту со следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU