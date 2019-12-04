В аквапарке Благовещенска едва не утонул ребенок
ЧП произошло вечером 3 декабря в аквапарке «Плаза» областного центра. Девятилетний мальчик купался в бассейне в компании других ребят. В какой-то момент взрослые отвлеклись, ребенок ушел под воду и начал тонуть.
На поверхность его поднял инструктор-спасатель аквапарка лишь спустя некоторое время. Из-за длительной асфиксии мальчик впал в кому. С места происшествия его доставили в больницу.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, в аквапарке ребенок пришел с родителями друга.
ИСТОЧНИК KP.RU