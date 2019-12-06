Амурские следователи ищут пострадавших во время прыжков с парашютом вблизи Черемхово

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-06T03:59:55+03:00

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В Приамурье продолжается расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), заведенного на представителей Амурской региональной общественной молодежной организации активного отдыха и спорта «Экстремальный здоровый отдых на природе» и Амурской региональной общественной авиационной спортивной молодежной организации «Крылья Амура».

Установлено, что организации за деньги проводили прыжки с парашютом с посадочной площадки около села Черемхово Ивановского района. При этом в воздух парашютистов поднимали на неисправном самолете Ан-2.

- В ходе предварительного следствия установлено, что услуги оказывались с 2015 года и пострадали несколько человек, - сообщают в пресс-службе Восточно-сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - Просим граждан, получивших данные услуги, обратиться в Амурский следственный отдел на транспорте следственного управления по адресу: г. Благовещенск, ул. Театральная, 27 или по номеру телефона 8(4162) 33-66-86.

ИСТОЧНИК KP.RU