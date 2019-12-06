На повышение безопасности в учреждениях образования Благовещенска потратят 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-06T08:26:45+03:00

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В Благовещенской городской Думе прошло внеочередное заседание, на котором утвердили бюджет на 2020 год. Всего планируется потратить 6 742 190 000 рублей.

Среди основных расходов:

- обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (мост через р. Зея) 23,6 млн. рублей;

- изготовление технических планов для постановки на кадастровый учет реконструированных водопроводной и канализационной сетей 2, 6 млн. рублей;

- благоустройство пришкольной территории с оборудованием физкультурно-спортивной зоны в школах № 16 и №27 — 25 млн.рублей;

- проведение ремонтных работ в учреждениях образования города 40 млн. рублей;

- составление проектно-сметной документации на возведение второго этажа здания по ул. Чайковского, д. 61 (художественная школа) — 800 тыс. рублей;

- составление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в доме культуры села. Белогорье — 550 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в филиале ОКЦ (к/р Харбин) 10 млн. рублей.

- На заседании Благовещенской городской думы был принят бюджет, с которым мы начинаем следующий год. Он позволяет нам участвовать во всех тех программах, в которых мы уже участвовали - это и «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также в тех, за счет которых можно улучшить качество проживания людей в нашем городе. Бюджет уже традиционно остался бездефицитным и социально ориентированным. В этом году впервые около 40 миллионов направлено на повышение безопасности в учреждениях образования, порядка 50 миллионов на ремонт коммунальных сетей. Очень важно, чтобы все поставленные задачи были выполнены и имели продолжение, - отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

ИСТОЧНИК KP.RU