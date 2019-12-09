2019-12-09T07:58:00+03:00
Общество

В Приамурье более 600 предпенсионеров освоили новые профессии

Амурчане обучались не только в местных образовательных учреждениях, но и в вузах и сузах Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Более 600 амурчан предпенсионного возраста бесплатно освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография». Обучение проходило в 58 вузах и сузах области. Кроме того, 67 человек прошли обучение дистанционно в учреждениях Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

- 87% учащихся трудоустроились по освоенным специальностям. Им было предложено 48 направлений подготовки: оператор ЭВМ, охранник, водитель, повар, кондитер, санитар, машинист, парикмахер и другие, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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