Амурчанка создала уникальный железнодорожный ретропарк

СЕГОДНЯ 08:15 2019-12-09T08:15:17+03:00

В ее коллекции более 20 экспонатов

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Ретропарк железнодорожной техники создала жительница Сковородино Алла Киселева. За несколько лет ей удалось собрать более 20 экспонатов.

- Алла Киселева проработала на железной дороге 40 лет. Идею ретропарка амурчанка позаимствовала у города Тула, где во время путешествия увидела бронепоезд и решила «воссоздать» историю железной дороги в Приамуье. В этом пенсионерке помогли руководители «РЖД», - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Посетители ретропарка могут посмотреть на стрелочный перевод типа Р43, выпущенный Кузнецким металлургическим комбинатом в 1950 году, стрелочный контрольный замок системы Мелентьева, паровозную гидроколонку образца 1916-го, светофор, вагонную тележку для пассажирского вагона. Музей размещается между мемориальным комплексом в честь первостроителей Амурской железной дороги и памятником-паровозом П36.

Амрчанка планирует и дальше пополнять свою коллекцию. В ее планах крытый музей в вагоне-электростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU