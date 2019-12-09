2019-12-09T10:42:10+03:00
Общество

В Приамурье ожидается похолодание до -34 градусов

Местами по области ожидается снег
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Амурчан ожидают значительное похолодание и снег, таков прогноз Амурского ЦГМС – филиала ФГБУ «Дальневосточного УГМС».

10 декабря в большинстве районов области ночная температура упадет до 21 – 26 градусов мороза, днем ожидается -17-22 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4 – 9 метра в секунду.

11 – 12 декабря столбик термометра опустится до -34 ночью, и -22 днем. Скорость ветра при этом снизится до 2 – 7 метров в секунду.

Снег ожидается в большинстве районов 13 декабря. Днем жителей ожидает 15 – 20 градусов мороза, ночью – 21 – 26 градусов.

С 14 декабря в области начнет понемногу теплеть, дневная температура поднимется до -14, ночная – до -23. Ветер будет дуть с запада и северо-запада с переходом на юго-восток, со скоростью 4 – 9 метров в секунду.

15 декабря осадков синоптики не обещают, ночью ожидается до -23 градусов, днем – до -15.

Амурчанам советуют быть осторожными и не забывать о мерах профилактики переохлаждения:

- как можно реже бывать на улице;

- особое внимание уделить детям и пожилым;

- снять металлические украшения;

- активно двигаться;

- носить свободную одежду.

В случае ЧП необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 01 (с сотового – 112) или к старшему оперативному дежурному ЕДДС города Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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