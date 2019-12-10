2019-12-10T05:53:08+03:00
Общество

В 2020 году электричество станет дороже для амурчан

Цены поднимут во втором полугодии
Татьяна Рябова
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Фото: DepositPhotosФото: DepositPhotos
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В новом году амурчане станут больше платить за электроэнергию. Приказ «Об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области» опубликован на сайте амурского управления по регулированию цен и тарифов.

Цены поднимут во втором полугодии. Если сейчас люди, у которых дома стоят газовые плиты, платят за электричество 3,73 рубля за киловатт/час, то с июля 2020 года тариф поднимется до 3,91 рубля.

Жители Приамурья, которые используют электроплиты, а также жители сел, сейчас платят 2,61 рубля за киловатт/час. С 1 июля цена составит 2,74 рубля.

В приказе содержатся и новые цены на электроэнергию для тех, кто использует дифференцированные тарифы по двум или трем зонам суток (дневной, ночной, пиковой и полупиковой).

Подробнее ознакомиться с приказом можно на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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