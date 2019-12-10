В 2020 году электричество станет дороже для амурчан
В новом году амурчане станут больше платить за электроэнергию. Приказ «Об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области» опубликован на сайте амурского управления по регулированию цен и тарифов.
Цены поднимут во втором полугодии. Если сейчас люди, у которых дома стоят газовые плиты, платят за электричество 3,73 рубля за киловатт/час, то с июля 2020 года тариф поднимется до 3,91 рубля.
Жители Приамурья, которые используют электроплиты, а также жители сел, сейчас платят 2,61 рубля за киловатт/час. С 1 июля цена составит 2,74 рубля.
В приказе содержатся и новые цены на электроэнергию для тех, кто использует дифференцированные тарифы по двум или трем зонам суток (дневной, ночной, пиковой и полупиковой).
Подробнее ознакомиться с приказом можно на сайте управления.
ИСТОЧНИК KP.RU