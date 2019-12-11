2019-12-11T07:33:38+03:00
Общество

В Приамурье начали продавать елки

Стоимость деревьев зависти от их размеров
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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Лесхозы Амурской области открыли продажу новогодних елок. Стоимость деревьев разнится в зависимости от их размеров. В среднем цены остаются на уровне прошлого года. Например, в Благовещенске стоимость новогодних красавиц не менялась уже три года. Цена на сосны здесь начинается от 350 рублей.

- За соснами приезжали уже в прошлый четверг. Поэтому уже продали 250 штук. Деревья востребованы больше, чем в прошлом году. Также ассортимент этого года более зеленый. В прошлом году на хвое сказались резкие перепады температуры, - рассказывает продавец Благовещенского лесхоза Мария Шинкун. - В ближайшее время кроме сосен будем продавать пихту, ели, которые заготовили в Еврейской автономной области.

В Зейском лесхозе за новогодние деревья просят чуть больше – от 450 рублей. Правда, жители Зеи могут срубить себе елочку и сами, заплатив при этом от 200 рублей.

В Шимановском лесхозе елки стоят от 250 рублей, а за самостоятельную вырубки заплатить придется от 150, сообщают в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Приобрести новогоднюю красавицу можно как на территории лесхозов, так и в торговых точках. В Благовещенске они начнут работать с 15 декабря по адресам: Игнатьевское шоссе, 11 торговый центр ГСТК, возле супермаркета по улице Кантимирова, 16, возле торгового центра по улице Институтской, 5, возле супермаркета по улице 50 лет Октября, 154 (пересечение с Текстильной), в селе Чигири по улице Центральной возле супермаркета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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