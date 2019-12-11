2019-12-11T07:52:42+03:00
Общество

Благовещенск и Харбин может связать прямое авиасообщение

Китайская и российская сторона обсуждают новые направления сотрудничества
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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В столицу Амурской области с рабочим визитом прибыла делегация из Харбина во главе с мэром административного центра провинции Хэйлунцзян господином Сунь Чжэ. В ходе рабочей встрече в правительстве Амурской области обсуждались новые направления в международном сотрудничестве.

- Россия и Китай в настоящее время вместе реализуют много ярких проектов. В частности, в сфере энергетики уже работает нефтепровод, идет экспорт электроэнергии в Китай, 2 декабря был запущен газопровод «Сила Сибири». Большие перспективы для сотрудничества мы видим в реализации проектов Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. К концу подошло строительство и еще одного крупного проекта – международного моста через Амур. Движение первого транспорта по нему планируется открыть уже весной следующего года. Для строительства транспортно-логистического комплекса с российской стороны выбран подрядчик. В ближайшее время хотим организовать визит нашей делегации в Харбин для презентации этого проекта, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Среди прочего обсудили и увеличение туристического потока. В 2021 году начнется строительство первой в мире трансграничной канатной дороги. Обсуждается запуск прямого авиасообщения между Благовещенском и Харбином.

Представители же китайской стороны обратили внимание на взаимодействие предпринимателей обоих государств.

- В составе нашей делегации прибыло более 30 представителей бизнес-сообщества Харбина. Это компании, у которых уже есть контакты с Россией и которые заинтересованы в появлении новых механизмов регулярных встреч предпринимателей двух стран. В связи с этим мы предлагаем обсудить формирование так называемой «биржи контактов» между нашими бизнесменами, которые дополнительно помогут наладить сотрудничество и увеличить товарооборот, - отметил мэр Харбина Сунь Чжэ.

Также гости из Китая сообщили, что, кроме сои и пшеницы, хотели бы приобрести большое количество лечебных трав и дикоросов. Более того, ближайшие два года в Китае провозглашены временем научно-технического сотрудничества с Россией, а потому представители из Харбина заинтересованы в проведении совместных научно-технических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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