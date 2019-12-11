В 2020 году в Приамурье планируют отловить более 500 бездомных собак
В 2020 году на отлов беспризорных собак планируется выделить десять миллионов рублей. На эти деньги можно будет поймать и доставить в приют более 500 животных. Планируется, что в приюте собаки будут проводить около 40 дней, их будут стерилизовать и маркировать. При этом около десяти процентов из них будут оставаться в приютах пожизненно – это животные не способные мирно сосуществовать с людьми.
На рабочей встрече в Законодательном собрании обсудили вступающие в силу с 1 января положения закона «Об ответственном обращении с животными». С нового года отвечать за отлов, транспортировку и передачу в приюты бродячих собак будут муниципалитеты.
- По итогам рабочей встречи комитетом решено рекомендовать муниципальным образованиям до 1 января 2020 года определить уполномоченный орган в сфере обращения с безнадзорными животными и создать службу по их отлову. Кроме того, муниципалитетам необходимо в эти же сроки направить в управление ветеринарии области предложения по организации приютов по межтерриториальному принципу, - сообщают в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.
Также среди населения должна быть проведена работа по пропаганде правильного выгула домашних животных, их маркировки и стерилизации.
В то же время управление ветеринарии должно проанализировать предложения муниципалитетов по созданию приютов для животных и продолжить пропаганду ответственного отношения к питомцам среди жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU