2019-12-12T04:16:43+03:00
Происшествия

В Приамурье четырехмесячная малышка погибла из-за неправильного кормления

По статье «Причинение смерти по неосторожности» будут судить мать девочки
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Четырехмесячная девочка погибла в Зее. Согласно заключению врачей причиной смерти малышки стало неправильное кормление. На ее мать заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Женщина, зная, что ребенку грудного возраста, находящемуся на искусственном вскармливании, требуется адаптивное детское питание, содержащее достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и других питательных веществ, требуемых для полноценного роста и развития ребенка, на протяжении лета кормила свою дочь, смесью, изготовленной на основе воды и непредназначенного для кормления грудных детей заменителя молочного продукта, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

В результате в организме ребенка наступили патологические изменения внутренних органов. Малышка скончалась 22 августа.

В ходе предварительного следствия мать девочки признала вину и раскаялась в содеянном. В ближайшее время дело будет передано в суд. Женщине грозит до двух лет исправительных или принудительных работ, также возможно ограничение или лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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