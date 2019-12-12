В Приамурье вырастет размер родительской платы за детский сад

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-12T08:19:23+03:00

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С 2020 года в Амурской области увеличится размер родительской платы за детский сад. Если в этом году она составляла 175,9 рублей, то с нового года будет уже 180,2. Соответствующее постановление подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Соразмерно с увеличением родительской платы, увеличатся и компенсации. Напомним, за первого ребенка родителям компенсируют 20 процентов расходов, за второго – 50 процентов, за третьего и последующих – 70.

- Также в наступившем году изменения коснулись допустимого размера родительской платы за присмотр и уход в детских садах. Из 29 муниципальных образований в будущем году он увеличится в 14-ти, - сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

Размер родительской платы увеличился из-за подорожания продуктов. Увеличение составило: Благовещенск – 218,79 рублей, Белогорск – 239 рублей, Райчихинск – 165 рублей, Свободный – 210 рублей, Тында – 253,20 рубля, Шимановск – 201,52 рубль, Прогресс – 141 рубль, Архаринский район – 162 рубля, Бурейский район – 140 рублей, Зейский район – 206,55 рублей, Ивановский район – 188,17 рублей, Константиновский район – 120 рублей, Селемджинский район – 252 рубля, Тамбовский район – 160 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU