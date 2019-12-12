В Благовещенске разыскивают водителя, сбившего ребенка
ДТП произошло вечером 11 декабря. 12-летний мальчик переходил дорогу на зеленый свет на пересечении улиц Зейская и Комсомольская, когда на него налетел автомобиль. Пешеход получил травмы, а водитель с места происшествия скрылся. Предположительно ребенка сбил темный минивэн, за рулем которого сидела девушка.
- Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя, - обращаются в отделе ГИБДД МО МВД России «Благовещенский».
Информация принимается в группе розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-962-285-82-40 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.
ИСТОЧНИК KP.RU